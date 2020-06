Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : des gains modérés en préouverture Cercle Finance • 23/06/2020 à 08:34









(CercleFinance.com) - Après avoir subi quelques prises de profits sans intensité la veille, la Bourse de Paris devrait débuter sur une note légèrement positive mardi matin, dans l'attente des résultats des dernières enquêtes PMI pour la zone euro, très surveillées par les marchés en ce moment. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - avance de 24 points à 4935 points, annonçant une modeste progression à l'ouverture. Le début de matinée sera rythmé par les résultats préliminaires des enquêtes mensuelles réalisées auprès des directeurs d'achats (PMI) des principales économies de la zone euro. Les investisseurs espèrent que ces indicateurs confirmeront la tendance à la reprise de l'activité à l'oeuvre depuis la levée des mesures de confinement. De bonnes surprises pourraient permettre au marché de poursuivre le mouvement de hausse sans discontinu, ou presque, des dernières semaines. Pour mémoire, le CAC 40 a engrangé des gains de près de 30% sur les trois mois écoulés, ce qui lui permet de faire jeu égal sur la période avec la performance affichée par le Dow Jones. La Bourse de Paris avait toutefois fini en repli de 0,6% hier, les intervenants ayant privilégié les valeurs défensives face aux incertitudes continuant d'entourer l'évolution de la pandémie de coronavirus. Après la clôture des places européennes, le Nasdaq (+1,1%) s'en était toutefois allé inscrire un nouveau record absolu de clôture, bien au-delà des 10.000 points. Les contrats à terme sur les indices américains se montraient néanmoins plus hésitants ce matin, suite à des déclarations faites par Peter Navarro, le conseiller de la Maison blanche concernant les dossiers liés au commerce international, sur la chaîne conservatrice Fox News. A en croire ce proche de Trump, la 'phase 1' de l'accord commercial conclu entre les Etats-Unis et la Chine serait en effet 'tombé à l'eau'.

