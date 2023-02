Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: des gains modérés avant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains modérés (+0,5% à Londres et à Paris, +0,3% à Francfort), manifestant ainsi une relative confiance à l'approche de la parution, en début d'après-midi, des chiffres de l'inflation (indice CPI) aux Etats-Unis.



'Les chiffres sur les prix à la consommation aux Etats-Unis seront attentivement étudiés, après que plusieurs responsables de la banque centrale américaine ont douché l'espoir d'une fin prochaine du cycle de resserrement monétaire', prévient Kiplink.



'La volatilité risque donc de se renforcer d'un cran d'ici 14h30, alors que tout regain d'aversion au risque temporaire lié à des chiffres décevants sur le front de l'inflation serait une occasion de se repondérer sur les actions', ajoute la société de gestion.



En attendant, sur le vieux continent, on peut noter que le PIB a augmenté de 0,1% dans la zone euro au quatrième trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat qui confirme donc en deuxième lecture sa première estimation de fin janvier.



Autre donnée de la matinée, le taux de chômage de la France au sens du BIT s'est tassé de 0,1 point au quatrième trimestre, à 7,2% de la population active, 'son plus bas niveau depuis le premier trimestre 2008, si l'on excepte le premier confinement', selon l'Insee.



Sur le front des valeurs, thyssenkrupp dévisse de 9% à Francfort, dans le sillage d'un résultat net en baisse de 29% sur son premier trimestre, le conglomérat mettant en avant 'les tendances des prix et la baisse des marges des services de matériaux qui en a résulté'.



TUI gagne plus de 1% à Londres, après l'annonce par le groupe de tourisme d'une réduction de près de moitié de sa perte d'EBIT sous-jacent au titre des trois premiers mois de son exercice 2022-23, grâce à un bon niveau de la demande.





