Marché: des gains limités avant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 10/08/2022 à 11:26

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains limités (+0,1% à Londres et à Paris, +0,3% à Francfort) à l'approche de la publication, en début d'après-midi, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis qui tendent à décourager les prises de risques.



Les investisseurs savent que la nature de ces chiffres déterminera la tendance des marchés américains au cours des prochaines séances, des chiffres plus élevés que prévu risquant d'inciter la Réserve fédérale à accélérer, voire à amplifier, ses hausses de taux.



En attendant ce rendez-vous, on notera que le taux d'inflation annuel en Allemagne s'est tassé de 0,1 point par rapport à juin pour s'établir à +7,5% en juillet, d'après Destatis qui confirme donc son estimation préliminaire de fin juillet.



'La principale raison de la forte inflation est toujours la hausse des prix énergétiques', explique l'office fédéral de statistiques, notant que des mesures du plan d'aide ont pourtant eu un léger effet à la baisse sur le taux d'inflation global depuis juin.



Du côté des valeurs, Aviva s'envole de 8% à Londres après la publication des résultats semestriels de l'assureur, accompagnés d'une forte hausse de son acompte sur dividende et de l'annonce d'un nouveau programme de rachat d'actions à déterminer en fin d'exercice.



Alcon chute par contre de 7% à Zurich, le laboratoire spécialisé en ophtalmologie ayant certes dévoilé mardi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais revu à la baisse certains de ses objectifs annuels.



Parmi les autres publications trimestrielles de la séance, les opérateurs acclament Ahold Delhaize (+8%) et ABN Amro (+3%) à Amsterdam, saluent aussi ageas (+2%) à Bruxelles et TUI (+1%) à Londres, mais laissent de côté E.ON (stable) à Francfort.