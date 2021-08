Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : des gains limités après des données industrielles information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 11:35









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent modestement (+0,1% à Londres, +0,2% à Francfort, +0,5% à Paris), dans le sillage de données encourageantes concernant l'activité industrielle dans les deux premières économies de la zone euro. Après une chute de 3,2% en mai par rapport au mois précédent, les commandes à l'industrie allemande se sont redressées de 4,1% en juin (+1,7% hors commandes majeures), ressortant ainsi 11,2% au-dessus de celles de février 2020. 'La production, mesurée par l'état des commandes, a toujours un potentiel de hausse évident. Elle est encore aujourd'hui freinée par une pénurie de produits intermédiaires, ce qui se traduit une nouvelle fois par la baisse sensible des ventes', réagit Commerzbank. En France, la production a rebondi en juin par rapport au mois précédent dans l'industrie manufacturière (+0,9% après -0,6%), comme dans l'ensemble de l'industrie (+0,5% après -0,4%), selon les données CVS-CJO de l'Insee. Parmi les nombreuses publications à Francfort, les opérateurs acclament celles de Beiersdorf (+5%), Merck KGaA (+5%) et Siemens (+3%), mais sanctionnent celles de Continental (-2%), adidas (-4%), Bayer (-5%) et Zalando (-8%). Sur les autres places européennes, les résultats trimestriels de WPP (+2% à Londres) et de KBC Group (+2% à Bruxelles) reçoivent des accueils favorables, à la différence de ceux de Crédit Agricole (-1% à Paris).

