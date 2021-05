Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : des gains hésitants sur le vieux continent Cercle Finance • 26/05/2021 à 11:33









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains hésitants ce mercredi (+0,1% à Londres et à Francfort, +0,3% à Paris), alors que la question de la politique monétaire de la Fed dans les mois à venir préoccupe les investisseurs. 'Le vice-président de la Fed, Richard Clarida, a laissé entendre dans une interview que la banque centrale américaine pourrait commencer à discuter de la réduction des achats d'obligations lors de l'une de ses prochaines réunions', note ainsi Commerzbank. La Bourse de Paris affiche néanmoins une progression un peu plus soutenue que les autres places, à la faveur d'un indice du climat des affaires en France qui grimpe de 12 points à 108 et se situe ainsi à un niveau supérieur à celui d'avant la crise sanitaire (105). 'En lien avec l'allègement progressif des restrictions sanitaires, ce mouvement suggère une forte progression de l'activité économique, sans pour autant à ce stade que le niveau d'activité global soit revenu à son niveau d'avant crise', souligne l'Insee. Dans l'actualité des valeurs, Marks & Spencer s'adjuge près de 5% à Londres après la publication par la chaine de grands magasins d'un BPA ajusté légèrement positif au titre de son exercice 2020-21, malgré une baisse de près de 12% des ventes. GTT (Gaztransport & Technigaz) recule de plus de 6% après la cession par Engie de 3,7 millions d'actions, représentant 10% du capital social de la société d'ingénierie, par voie de placement privé accéléré, au prix de 67 euros par action.

