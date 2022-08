Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: des gains hésitants avant Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 26/08/2022 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains très hésitants ce vendredi (+0,2% à Londres, stabilité à Francfort, +0,1% à Paris), à quelques heures d'une prise de parole très attendue de Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole (Wyoming).



'Les opérateurs se préparent à des remarques bellicistes qui pourraient réaffirmer la nécessité de nouvelles hausses de taux', prévient Wells Fargo, rappelant des propos récents en ce sens des responsables régionaux de la Fed James Bullard et Esther George.



'Les responsables de la Fed se disent partagés sur une hausse de 50 ou 75 points de base des taux en septembre, après un relèvement du coût du crédit de 225 pb depuis mars, alors qu'une récession est toujours redoutée aux Etats-Unis', note cependant Kiplink.



Outre ce rendez-vous phare, l'après-midi verra paraitre les revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis pour le mois de juillet, ainsi que l'indice de confiance du consommateur américain calculé par l'Université du Michigan.



De ce côté-ci de l'Atlantique, la confiance des ménages français s'améliore légèrement en août, après sept mois consécutifs de baisse, au vu de l'indicateur de l'Insee qui augmente de deux points à 82, mais reste donc bien au-dessous de sa moyenne de longue période.



Dans l'actualité des valeurs, SAS reste stable sur l'OMX, malgré des résultats trimestriels du transporteur aérien scandinave plombés par la grève observée en juillet par ses pilotes, dans un environnement pourtant marqué par une nette reprise de la demande.



CRH avance encore de près de 1% à Londres, au lendemain d'une publication semestrielle qui fait réagir positivement UBS et Credit Suisse, les deux brokers restant respectivement à achat et à surperformance sur le titre du groupe de matériaux de construction.





