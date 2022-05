Marché: déprimé par les premières données de la semaine information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 11:30

(CercleFinance.com) - Tandis que Londres reste portes closes en ce premier lundi du mai, les places continentales reculent nettement (-1% à Francfort, -1,8% à Paris) alors que la semaine démarre sur de piètres indicateurs macroéconomiques pour la région.



L'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié de 56,5 en mars à 55,5, un plus bas de quinze mois, en avril : à part la France et les Pays-Bas, les PMI ont partout affiché leur plus faible niveau depuis plus d'un an.



'En résumé, le secteur manufacturier de la zone euro s'apprête à traverser une période difficile de baisse de la production et de flambée des prix', estime Chris Williamson, chief business economist à S&P Global.



Par ailleurs, l'indicateur du sentiment économique (ESI) a baissé en avril par rapport à mars tant dans l'ensemble de l'UE (-1,7 point à 104,9) que dans la zone euro (-1,7 point à 105,0), selon la Commission européenne.



La semaine verra encore paraitre de nombreuses autres données, telles que les indices PMI composites et le rapport mensuel sur l'emploi américain, ainsi que les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et surtout de la Réserve fédérale.



'Les marchés tablent désormais non seulement sur une hausse de 50 pb aux Etats-Unis cette semaine, mais voient aussi une chance décente d'une hausse de 75 bp en juin', prévient Capital Economics, qui pointe un marché du travail 'extrêmement tendu'.



Les prochains jours s'annoncent chargés aussi sur le front des publications de résultats, avec par exemple celles de BP, Airbus, Solvay, Adecco, Société Générale, ING et Adidas en Europe, ou encore de Dupont, Pfizer, AMD et Moderna outre Atlantique.



Pour l'heure, Bayer lâche près de 4% même si l'entreprise pharmaceutique et agrochimique s'est déclarée vendredi soir 'sur la bonne voie' à l'occasion de son assemblée générale annuelle, organisée dans son fief de Leverkusen.