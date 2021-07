Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : déprimé malgré le retour à la croissance information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent déprimées ce vendredi (-0,8% à Londres et à Francfort, -0,1% à Paris), ne se satisfaisant pas du retour à la croissance annoncé pour les grandes économies de la région au cours du trimestre passé. Au deuxième trimestre, le PIB a rebondi de 2% dans la zone euro et de 1,9% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation rapide préliminaire, après des baisses respectives de 0,3% et 0,1% au premier. Parmi les principales économies de la zone, l'Allemagne et la France ont vu leurs PIB se redresser respectivement de 1,5% (après une contraction de 2,1%) et de 0,9% (après une stagnation) au deuxième trimestre. 'L'émergence de la quatrième vague de coronavirus et les goulots d'étranglement de l'offre dans le secteur manufacturier atténuent les perspectives', réagit Commerzbank au sujet de l'Allemagne, pour laquelle il révise sa prévision de croissance 2021 de 4% à 3,3%. La séance voit aussi la saison des résultats se poursuivre, avec des trimestriels salués pour UniCredit (+5% à Milan) et dans une moindre mesure Aperam (+1% à Amsterdam), mais pas pour Siemens Healthineers (-2% à Francfort). A Paris où les publications se montrent particulièrement nombreuses, les opérateurs acclament les résultats d'EssilorLuxottica (+3%) et d'Euronext (+2%), mais sanctionnent lourdement ceux d'Eutelsat (-7%). Iliad flambe de 60% après la publication des résultats semestriels de l'opérateurs télécoms, une publication largement occultée par l'annonce du lancement d'une OPA de Xavier Niel sur le capital du groupe.

