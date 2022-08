Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: déprimé dans l'attente de Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 11:27









(CercleFinance.com) - Dans le sillage de Wall Street vendredi soir, les Bourses européennes commencent la semaine dans une certaine morosité (-0,7% à Londres, -2% à Francfort, -1,8% à Paris), alors que la politique monétaire figure au coeur des préoccupations.



Les opérateurs devront d'ailleurs patienter jusqu'à vendredi pour le principal rendez-vous de la semaine, à savoir le début du symposium annuel des banquiers centraux de Jackson Hole, dans l'Etat américain du Wyoming.



'Il y a un an, Jerome Powell n'avait pas en tête la moindre hausse de taux. Le risque pandémique restait prédominant. Powell avait tout fait pour ne pas être perçu comme hawkish', rappelait vendredi Bruno Cavalier, chez Oddo BHF Corporates & Markets.



'La semaine prochaine, à l'opposé, il s'efforcera sans doute de ne pas apparaître dovish. La Fed est engagée dans la voie d'un resserrement fort et rapide et n'a pas de raison de conclure que sa mission est accomplie, loin s'en faut', poursuivait l'économiste.



Aucune donnée macroéconomique n'est prévue ce lundi, mais les prochains jours verront paraitre les indices PMI préliminaires de S&P Global, les indices du climat des affaires en Allemagne et en France, ou encore les dernières estimations des PIB allemand et américain.



Dans l'actualité des valeurs, la saison des résultats tendra à s'essouffler, les opérateurs devant toutefois prendre connaissance de publications de groupes comme CRH en Europe ou Salesforce aux Etats-Unis.



Pour l'heure, Fresenius s'adjuge près de 6% à Francfort, suite à la nomination de Michael Sen -l'actuel CEO de la filiale Kabi- comme nouveau CEO à partir du 1er octobre, succédant ainsi à Stephan Sturm, qui quittera le groupe de santé allemand.



Vodafone se montre à peu près stable à Londres, alors que l'opérateur télécoms a conclu des accords pour céder Vodafone Hongrie, moyennant une contrepartie totale en espèces équivalant à une valeur d'entreprise de 1,8 milliard d'euros.



TUI lâche de son côté 3%, sur fond de propos défavorable d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'vente' sur le titre coté à Londres, pointant la menace que fait peser la crise du coût de la vie au Royaume Uni pour l'activité des tour-opérateurs.





