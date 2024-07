Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: déprimé avec des indicateurs du climat des affaires information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent déprimées ce jeudi (-0,9% à Londres, -1,2% à Francfort, -1,7% à Paris), à l'image des indicateurs du climat des affaires parus en cours de matinée sur le vieux continent.



Ainsi, le climat des affaires en France se dégrade fortement en juillet par rapport au mois précédent, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd cinq points à 94 et se situe ainsi à son plus bas niveau depuis février 2021.



De même, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne recule de 88,6 en juin à 87 ce mois-ci, niveau inférieur à la prévision de Capital Economics (87,5) pour qui 'les entreprises sont de plus en plus moroses quant aux perspectives pour les mois à venir'.



'La forte baisse de l'indice renforce l'impression que le rebond de l'économie allemande plus tôt dans l'année s'est déjà essoufflé', juge le bureau d'analyse, qui prévoit que 'la croissance du PIB sera au mieux très faible au second semestre'.



En début d'après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs doivent encore prendre connaissance des commandes de biens durables de juin et d'une première estimation de la croissance du PIB au deuxième trimestre, attendue par Jefferies à +1,6% en rythme annualisé.



En attendant, ils réagissent favorablement aux trimestriels du groupe de biens de consommation courante Unilever (+6% à Londres), du pneumaticien Michelin (+4% à Paris) et des groupes de santé Sanofi (+3% à Paris) et Roche (+2% à Zurich).



Ils se montrent toutefois moins enthousiastes au sujet des publications des opérateurs télécoms Vodafone et BT (-2% à Londres), du laboratoire pharmaceutique AstraZeneca (-3% à Londres) et du groupe agroalimentaire Nestlé (-4% à Zurich).





