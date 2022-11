Marché: Degroof Petercam veut toujours croire aux 'biotechs' information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 15:41

(CercleFinance.com) - En dépit des nombreuses déconvenues ayant écorné le secteur, les équipes de Degroof Petercam continuent à croire aux valeurs biotechnologiques françaises, avec toutefois quelques nuances dans leur discours.



La maison d'investissement belge, qui a récemment recentré ses activités sur la Belgique, le Luxembourg et la France, dit vouloir se positionner sur ce segment incontournable de la cote parisienne avec une approche 'optimiste', en dépit des valorisations déprimées et du manque d'attrait apparent qui le caractérise.



'Il va encore y avoir de belles histoires', a assuré Christophe Dombu, l'analyste en charge du secteur chez Degroof Petercam, lors d'un récent déjeuner avec la presse.



Le professionnel reconnaît toutefois qu'il est devenu aujourd'hui compliqué pour les conseillers financiers de recommander d'investir dans des 'biotechs'.



'Il s'agit d'un domaine qui nécessite des moyens importants et où les délais de développement sont particulièrement longs. Et au qui au final reste un secteur d'investissement risqué, avec des probabilités d'échecs élevées', a-t-il rappelé.



Face à ces incertitudes, Degroof Petercam explique avoir fait le choix d'une couverture de titres européens 'de qualité' par le biais d'une équipe regroupée autour de trois analystes.



La banque d'investissement bruxelloise a ainsi récemment entamé le suivi du titre Carmat avec une recommandation d'achat, vantant la technologie potentiellement 'transformative' développée par le fabricant français de coeurs artificiels.



'Très peu de sociétés sont susceptibles de revendiquer une technologie médicale susceptible de révolutionner leur secteur', estime Christophe Dombu.



'Je parle de produits qui n'ont jamais existé auparavant. De ce point de vue, le coeur artificiel de Carmat est très clairement le produit le plus avancé au monde aujourd'hui', ajoute-t-il.



Pour Christophe Dombu, l'entreprise est très proche d'atteindre son objectif final, à savoir celui du prochain démarrage de la phase d'industrialisation de ses produits.



Autre valeur trouvant grâce à ses yeux, la société OSE Immunotherapeutics, qui a su, selon lui, développer un portefeuille diversifié d'actifs précliniques et cliniques en oncologie et dans les indications auto-immunes.



'L'expertise de la société dans ces domaines est reconnue, puisqu'elle lui a déjà permis de signer des deals avec plusieurs acteurs biopharmaceutiques majeurs comme Janssens, Bohringer Ingelheim ou Servier, ce qui en fait un exemple unique dans le paysage des biotech françaises', souligne l'analyste.



'L'entreprise a connu une année 2022 agitée avec deux nouvelles nominations de PDG, ce qui a un peu éclipsé les solides fondamentaux', poursuit-il.



'Avec le nouveau CEO qui connait bien la société (Nicolas Poirier), nous pensons qu'OSE est de retour sur les rails pour une année 2023 qui sera riche en news flow, avec notamment les résultats de deux phases 2 avec OSE-127 dans le syndrome de Sjogrën et dans la rectocolite hémorragique, et le lancement de la dernière étude de Phase 3 avec Tedopi dans le cancer du poumon non à petites cellules', conclut Christophe Dombu.



Pour l'analyste de Degroof Petercam, les deux spécialités les plus prometteuses sont aujourd'hui celle de l'oncologie, qui concentre déjà entre 40% et 50% des investissements du secteur, et celle des maladies neurodégénératives qui recèle selon lui un énorme potentiel, notamment du côté du traitement d'Alzheimer.



Attention toutefois, met en garde Christophe Dombu, les investisseurs ont parfois trop tendance à acheter des valeurs issues des biotechnologies en raison de facteurs purement 'émotionnels', liés à l'espoir d'éradiquer les grandes maladies de notre époque.



Afin de s'en prémunir, l'analyste recommande d'adopter une optique d'investissement de long terme, inspirée des fonds de 'private equity' américains, qui se positionnent sur un horizon de temps élargi afin de s'exposer à toutes les étapes marquant la vie de l'entreprise.