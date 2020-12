Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : décembre commence sur les chapeaux de roues Cercle Finance • 01/12/2020 à 11:48









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent ce dernier mois de l'année sur les chapeaux de roues (+1,9% à Londres, +0,9% à Francfort, +1% à Paris), encouragées par des indices rassurants pour l'activité manufacturière dans la région. L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est établi à 53,8 en novembre (révisé d'une estimation flash à 53,6) contre 54,8 en octobre, traduisant donc un ralentissement modeste de la forte croissance du secteur. 'L'annonce du développement d'un vaccin contre le Covid-19 laisse entrevoir un assouplissement des mesures de confinement ainsi qu'une reprise des dépenses, notamment d'investissement', souligne-t-on chez IHS Markit. De même, la croissance du secteur manufacturier du Royaume Uni a accéléré en novembre, selon l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est passé de 53,7 en octobre à 55,6 le mois dernier, soit légèrement mieux que l'estimation flash précédente (55,2). Sur le front des valeurs, UniCredit dévisse de 7% à Milan, suite à l'annonce que l'actuel CEO de la banque, Jean-Pierre Mustier, a accepté de se retirer à la fin de son mandat actuel suite à un désaccord avec le conseil d'administration. Bayer gagne plus de 1% à Francfort, le groupe de chimie-pharmacie ayant annoncé la vente d'une partie de sa participation dans la société de santé animale Elanco pour 1,6 milliard de dollars, faisant ainsi avancer le recentrage de son activité. AstraZeneca avance de près de 2% à Londres, sur fond de cession par le laboratoire de ses droits du Crestor (rosuvastatine) et des médicaments associés dans plus de 30 pays d'Europe -à l'exception du Royaume-Uni et de l'Espagne- à Grünenthal.

