Marché: début de trimestre en hausse timide

(CercleFinance.com) - Après le long weekend de Pâques, les Bourses européennes entament le deuxième trimestre sur des gains prudents dans l'ensemble (+0,3% à Londres, +0,2% à Paris et stabilité à Francfort), suite à la parution d'indices PMI manufacturiers contrastés dans la région.



'Les actions ont encore connu un premier trimestre solide et, bien que de nombreuses bonnes nouvelles soient intégrées dans les cours, nous pensons qu'elles peuvent prolonger leur série de succès', estimait jeudi soir Capital Economics.



Le moral des investisseurs semble toutefois affecté ce mardi par l'indice PMI manufacturier de la zone euro, produit par S&P Global, qui s'est replié de 46,5 en février à 46,1 en mars, et ce malgré le plus faible repli de la production du secteur depuis avril 2023.



'Au vu de la conjoncture actuelle, il n'est pas surprenant que notre modèle de prévision immédiate suggère une nouvelle récession du secteur manufacturier de la zone euro', prévient Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



En revanche, le secteur manufacturier britannique a retrouvé le chemin de la croissance le mois dernier, selon l'indice PMI de S&P Global qui est ressorti à 50,3 en estimation finale, un plus haut de 20 mois, contre 47,5 en février et 49,9 en première estimation.



Au chapitre des statistiques, outre les indices PMI composites jeudi, la semaine doit encore voir paraitre les derniers chiffres de l'inflation dans la zone euro mercredi, ou encore le rapport officiel sur l'emploi américain vendredi.



Du côté des valeurs, UBS grappille près de 1% à Zurich après l'annonce du lancement par la banque d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de deux milliards de dollars, son programme précédent ayant été achevé jeudi dernier.





