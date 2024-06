Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: début de semaine sur une note hésitante information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine sur une note plutôt hésitante (stabilité à Londres, +0,2% à Francfort et à Paris) dans l'expectative de multiples données macroéconomiques à paraitre dans les prochains jours.



Parmi les nombreuses données attendues cette semaine en Europe, figurent notamment les chiffres de l'inflation dans la zone euro et au Royaume-Uni, l'indice ZEW en Allemagne ou encore les indices PMI préliminaires pour le mois en cours.



Les prochains jours seront aussi marqués par la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, pour laquelle Nomura ne prévoit aucune modification des taux directeurs et s'attend à 'des ajustements hawkish très mineurs de l'orientation'.



Aux Etats-Unis, de nombreux indicateurs paraitront au titre du mois écoulé, dont les ventes de détail, la production industrielle, les chiffres de la construction résidentielle et les indicateurs avancés du Conference Board.



Dans l'actualité des valeurs européennes, ING prend près de 2% à Amsterdam, la banque ayant dévoilé ses objectifs 2024-27 'montrant une rentabilité structurellement améliorée et des rendements toujours attractifs pour les actionnaires'.



EssilorLuxottica s'adjuge 2% à Paris, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 181 à 232 euros, sur le titre du géant franco-italien de l'optique.





