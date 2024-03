Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: début de semaine sur une note hésitante information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 11:23









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine sur une note hésitante (-0,2% à Londres, stabilité à Francfort et à Paris), dans l'expectative de nombreux rendez-vous macroéconomiques prévus dans les tous prochains jours.



Aucune statistique n'est prévue ce lundi, mais les jours suivants verront paraitre par exemple, les indices PMI composites (mardi), les chiffres de l'emploi américain (vendredi) et surtout les conclusions de la prochaine réunion de la BCE (jeudi).



'La réunion de la BCE s'annonce assez prévisible, au cours de laquelle les décideurs politiques laisseront les taux d'intérêt inchangés et diront qu'ils veulent plus de preuves que l'inflation diminue avant de les baisser', pronostique Capital Economics.



Selon le bureau d'analyse londonien, la banque centrale réduira probablement ses projections de croissance du PIB et d'inflation globale, mais laissera inchangées ses prévisions d'inflation sous-jacentes, plus importantes.



En attendant, sur le front des valeurs, Volkswagen rebondit légèrement de 1% à Francfort après sa sévère correction de 5% de vendredi, provoquée par des résultats préliminaires jugés décevants, dévoilés par le constructeur automobile en cours d'après-midi.



Après un début de séance dans le vert, Henkel lâche plus de 3% dans le sillage de résultats annuels en forte amélioration publiés par le groupe de produits de consommation courante, mais accompagnés d'un dividende stable et de perspectives plutôt ternes.





