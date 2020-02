Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : début de semaine sur un biais positif Cercle Finance • 17/02/2020 à 11:05









(CercleFinance.com) - Un biais légèrement positif prévaut au sein des Bourses européennes (+0,2% à Londres, +0,1% à Francfort et à Paris), qui se montrent ainsi résistantes face à des nouvelles peu réjouissantes en provenance d'Asie. 'Alors que les marchés américains seront fermés aujourd'hui pour le 'présidents' day', la semaine devrait être mouvementée avec de nombreux événements à surveiller', prévient Vincent Boy, analyste marché chez IG France. Ce dernier note le rebond du nombre de cas recensé (officiellement) de coronavirus et la poursuite des interventions de la Chine afin de soutenir le marché ou encore le risque de récession au Japon avant les jeux Olympiques cet été. D'ailleurs, le PIB du Japon a chuté de 1,6% au quatrième trimestre 2019, 'sa plus forte chute en cinq ans' d'après Aurel BGC qui souligne 'la hausse des taxes sur la consommation, les conditions météorologiques et un environnement international difficile pour les exportations'. Dans les prochains jours, seront publiés notamment l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation au Royaume Uni et dans la zone euro, ainsi que les chiffres de la construction résidentielle et les indicateurs avancés du Conference Board aux Etats-Unis. Du côté des valeurs, les opérateurs prendront connaissance des résultats de groupes comme Deutsche Telekom, Bouygues, Telefonica, Repsol ou Allianz en Europe, ou encore Walmart de l'autre côté de l'Atlantique. Pour l'heure, Volkswagen s'inscrit en repli d'environ 1% à Francfort, le constructeur automobile ayant interrompu les pourparlers dans le cadre d'une procédure collective, 'suite à des demandes injustifiées des avocats du contentieux'. Tullow Oil chute de près de 4% à Londres, après l'annonce par la société pétrolière que le puits d'exploration Marina-1, creusé au large des côtes péruviennes, 'n'a pas rencontré d'hydrocarbures significatifs' et a donc été abandonné. Faurecia s'adjuge par contre plus de 5% à Paris, entouré pour la publication, au titre de 2019, d'une marge opérationnelle en repli de 10 points de base à 7,2% (7,4% hors Clarion), conforme à la guidance d'au moins 7% de l'équipementier automobile.

