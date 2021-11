Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : début de semaine sur des gains timides information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament dans l'ensemble sur des gains timides (stabilité à Londres, +0,1% à Francfort, +0,3% à Paris) une semaine qui verra paraitre de nombreuses données sur le plan macroéconomique. 'La semaine commence sur des statistiques en demi-teinte avec d'un côté la production industrielle et les ventes au détail en Chine au-delà du consensus et de l'autre, le PIB du Japon qui a fortement déçu', souligne-t-on chez IG France. Le PIB japonais a en effet diminué de 0,8% au troisième trimestre en rythme séquentiel, après une croissance de 0,4% au trimestre précédent, une contraction liée essentiellement à une baisse de la demande intérieure privée. Autre donnée parue ce matin, la balance commerciale de la zone euro est passée de +9,7 milliards d'euros en août à +6,1 milliards en septembre, les exportations ayant diminué de 0,4% tandis que les importations ont augmenté de 1,5%. Seul l'indice Empire State est attendu cet après-midi comme statistique américaine, mais les jours à venir verront aussi paraitre, entre autres, les ventes de détail, la production industrielle, ainsi que les indicateurs avancés du Conference Board pour octobre. En Europe, doivent être dévoilées cette semaine l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni pour le mois dernier, mais aussi des estimations de la croissance de la zone euro et du taux de chômage en France pour le troisième trimestre. Sur le front des publications d'entreprises, les opérateurs prendront connaissance cette semaine, notamment, de celles de Home Depot, Walmart et Cisco aux Etats-Unis, ainsi que de Vodafone, Bouygues et ThyssenKrupp de ce côté de l'Atlantique. En attendant, Ahold Delhaize gagne plus de 3% à Amsterdam, après la présentation par le distributeur alimentaire de ses objectifs à horizon 2025 et de son projet d'introduction en Bourse de bol.com, à l'occasion de sa journée investisseurs. Lufthansa prend 3% à Francfort, aidé par des propos favorables d'UBS qui relève sa recommandation de 'vente' à 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé de 4,9 à 7,05 euros, sur l'action du transporteur aérien.

