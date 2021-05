Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : début de semaine sur des gains limités Cercle Finance • 24/05/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - Alors que Francfort reste portes closes en ce lundi de Pentecôte, les autres grandes places européennes commencent la semaine sur des gains limités (+0,2% à Londres, +0,1% à Paris) dans l'attente des statistiques des séances à venir. Aucune donnée n'est attendue ce lundi, mais les prochains jours verront paraitre, entre autres, les dernières estimations des PIB en Allemagne et en France pour le premier trimestre, puis les indices du sentiment économique de la Commission européenne. De l'autre côté de l'Atlantique, sont attendus cette semaine, notamment, l'indice de confiance du Conference Board, une nouvelle estimation de la croissance économique, les commandes de biens durables, puis les revenus et dépenses des ménages. Du côté des publications des entreprises, figurent au calendrier des jours à venir, les résultats annuels de Marks & Spencer en Europe, ainsi que les trimestriels de Best Buy, Salesforce, HP Inc et Costco aux Etats-Unis. En attendant, Ericsson cède plus de 1% sur l'OMX, alors que l'équipementier télécoms a actualisé le prospectus relatif à sa dernière émission obligataire afin de prendre en compte d'éventuelles mesures de rétorsion de la part des autorités chinoises. A Paris, Solutions 30 s'effondre de plus de 60% pour sa reprise de cotation, le groupe d'assistance informatique et numérique ayant annoncé que son cabinet d'audit EY s'était estimé dans l'incapacité d'approuver son rapport financier annuel.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.