Marché : début de semaine stable en vue

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait entamer la semaine sans changement, à en croire les futures sur le CAC40 qui stagnent vers 7040 points, après une clôture dans le vert à New York vendredi sur fond d'un rapport américain sur l'emploi meilleur que prévu. 'Le marché du travail américain a de nouveau été sensiblement plus dynamique en octobre. Globalement, il se dirige vers le plein emploi, qui pourrait être atteint dans le courant de l'année prochaine', réagissait Commerzbank à cette publication. 'Même si la Fed a promis d'être patiente avec les hausses de taux d'intérêt, la pression sur la banque centrale pour amorcer une remontée de ses taux devrait augmenter en 2022', ajoutait cependant la banque allemande. Aucune donnée n'est attendue ce lundi, mais les jours suivants verront publiés notamment l'indice ZEW en Allemagne, la croissance du PIB au Royaume Uni, la production industrielle de la zone euro et les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Sur le front des résultats d'entreprises, doivent paraitre cette semaine, entre autres, ceux de Bayer, Alstom, Ahold Delhaize, Adidas, Crédit Agricole, Siemens, ArcelorMittal, AstraZeneca, Richemont et Deutsche Telekom. En attendant, Bouygues et Engie annoncent avoir conclu une promesse d'achat aux termes de laquelle Bouygues s'engage à acquérir la totalité d'Equans, dans une offre ferme et engageante valorisant 100% d'Equans à 7,1 milliards d'euros en valeur d'entreprise. Eramet indique engager la construction de son usine de production de lithium en Argentine au travers de la signature d'un accord avec le groupe sidérurgique chinois Tsingshan, premier producteur mondial d'aciers inoxydables. Rémy Cointreau annonce avoir contracté un prêt d'un montant de 80 millions d'euros auprès du Crédit Agricole - Ile-de-France, prêt portant un taux d'intérêt fixe de 0,60% et offrant une maturité de sept ans.

