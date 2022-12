Marché: début de semaine sans tendance nette sur les bourses information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 12:05

(CercleFinance.com) - Les principales bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce matin: Francfort cède près de 0,5% derrière Paris (-0,3%) et Londres qui s'arroge 0,3%.



La semaine qui s'ouvre aujourd'hui devrait fournir aux investisseurs l'occasion de procéder à leurs derniers ajustements de positions en attendant la prochaine réunion de la Réserve fédérale, prévue les 13 et 14 décembre.



En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissances de plusieurs statistiques. Le secteur privé de la zone euro s'est contracté pour le cinquième mois consécutif en novembre, montre l'enquête PMI de S&P Global publiée lundi.



L'indice PMI final composite du bureau d'analyses - qui mesure l'activité globale dans la région - est ressorti à 47,8 le mois dernier, contre 47,3 en octobre.



Avec cinq mois dans le rouge, il s'agit de la plus longue période de contraction observée depuis la récession ayant eu lieu entre 2011 et 2013, lors de la crise de la dette souveraine.



Dans le secteur des services, l'indice final de l'activité ressort à 48,5, après 48,6 en octobre, à un plus bas de 21 mois.



Par ailleurs, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 1,8% dans la zone euro et de 1,7% dans l'UE, par rapport à septembre 2022, selon les estimations d'Eurostat,

l'office statistique de l'Union européenne.



En septembre 2022, le volume du commerce de détail a augmenté de 0,8% dans la zone euro et dans l'UE.



Notons que si la Chine reste toujours confrontée à une recrudescence des cas de contamination par le coronavirus, plusieurs villes chinoises ont assoupli ce week-end les restrictions de circulation liées au Covid, ce qui a permis aux places boursières chinoises de poursuivre leur récent redressement ce lundi.



L'indice Hang Seng, indice vedette de la Bourse de Hong Kong, affichait des gains de 4,2% en fin de séance ce jour, tandis que l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale gagnait plus de 1,8%



Dans l'actualité de sociétés européennes, flatexDEGIRO a annoncé aujourd'hui ses prévisions de résultats pour 2022. Le groupe s'attend à ce que le chiffre d'affaires s'élève à environ 380 millions d'euros (+/- 2 %) avec une marge d'EBITDA ajustée d'environ 37 % (+/- 1 %).



Ericsson et Digital Nasional Berhad (DNB) annoncent avoir atteint un nouveau record sur le réseau 5G malaisien, sur la fréquence des ondes millimétriques (mmWave), atteignant un débit maximal de 1Gbit/s à une distance de 11,18km de l'antenne.



BMW Group annonce aujourd'hui s'associer à Truong Hai Auto Corporation (THACO) pour produire localement des véhicules BMW à Chu Lai, au Vietnam, afin d'étendre le réseau de production de véhicules de BMW Group en Asie.



Enfin, Siemens annonce que la Deutsche Bahn (DB) - soit l'entreprise ferroviaire publique allemande - a mis en service sa dernière génération de trains, dite 'ICE', avec près d'une semaine d'avance sur le calendrier initial.