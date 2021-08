Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : début de semaine positif malgré les indices ESI information fournie par Cercle Finance • 30/08/2021 à 14:20









(CercleFinance.com) - Alors que Londres reste portes closes ce lundi, les autres Bourses européennes commencent la semaine plutôt favorablement (+0,2% à Francfort et à Paris), profitant toujours des propos du président de la Fed au symposium de Jackson Hole en fin de semaine passée. S'il a reconnu que les niveaux d'inflation étaient 'source de préoccupation', Jerome Powell a temporisé par rapport à son ton relativement 'faucon' de juillet, lorsqu'il annonçait qu'il 'pourrait être approprié de commencer à réduire le rythme des achats d'actifs cette année'. 'Nous avons beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre le maximum d'emplois, et le temps nous dira si nous avons atteint 2% d'inflation sur une base durable', a-t-il estimé, pointant en outre les inquiétudes suscitées par la propagation de la variante Delta. Ces propos accommodants font passer au second plan un repli des indices ESI du sentiment économique en août, de 1,5 point, pour s'établir à 117,5 dans la zone euro et à 116,5 dans l'UE, selon une publication de Bruxelles ce matin. Toujours sur le front des statistiques, cette semaine, doivent encore paraitre les indices PMI manufacturiers et des services d'IHS Markit, ainsi que les derniers chiffres du chômage et de l'inflation dans la zone euro et en Allemagne. Le calendrier macroéconomique s'annonce aussi chargé aux Etats-Unis, avec notamment la balance commerciale et les commandes à l'industrie pour juillet, les indices PMI et ISM, ainsi que le rapport sur l'emploi pour le mois d'août. Dans l'actualité des valeurs, flatexDeGiro gagne 3% à Francfort, après l'annonce par le courtier en ligne qu'il allait procéder à une division par quatre de la valeur nominale de son action, pour la rendre plus accessible aux investisseurs et accroître sa liquidité. Roche s'inscrit en repli de moins de 1% à Zurich, sur fond de retrait volontaire par le groupe de santé de sa demande d'approbation de Tecentriq dans le cancer du sein métastasé et triple négatif (mTNBC) aux Etats-Unis.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.