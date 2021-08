Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : début de semaine plombé par la pandémie information fournie par Cercle Finance • 16/08/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine dans une certaine morosité (-0,9% à Londres, -0,5% à Francfort, -0,8% à Paris), alors que des données décevantes en provenance d'Asie inquiètent au sujet des conséquences économiques de la pandémie. 'La variante Delta se propage à travers la Chine et l'Asie du Sud-Est, entraînant de nouvelles restrictions, un risque à la baisse pour la production industrielle mondiale et une incertitude accrue en matière d'inflation', souligne-t-on chez Barclays. Outre des données chinoises décevantes pour le mois de juillet parues cette nuit, on peut noter que le PIB du Japon n'a rebondi que de 0,3% au deuxième trimestre 2021 en rythme séquentiel, après une baisse de 0,9% enregistrée le trimestre précédent. Seul l'indice Empire State est attendu cet après-midi aux Etats-Unis, mais les jours prochains verront paraitre les ventes de détail, la production industrielle et la construction résidentielle américaines, puis les indicateurs avancés du Conference Board. De ce côté-ci de l'Atlantique, les opérateurs devraient se montrer attentifs à l'estimation rapide de la croissance dans la zone euro pour le deuxième trimestre, mardi, puis aux dernières données d'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, mercredi. Sur le front des valeurs, la semaine devrait être marquée en particulier par la publication des résultats trimestriels de plusieurs grands distributeurs américains, à savoir Walmart, Home Depot, Lowe's et Target. En attendant, Faurecia bondit de plus de 8% à Paris après un accord conclu par l'équipementier automobile pour acquérir son pair allemand Hella (-2% à Francfort), pour une valeur d'entreprise totale estimée à 6,7 milliards d'euros. HSBC cède 1% à Londres, après un accord par lequel la banque va racheter à AXA ses activités d'assurance à Singapour pour un montant total en numéraire de 575 millions de dollars américains (soit 487 millions d'euros).

