Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : début de semaine négatif pour les places européennes Cercle Finance • 15/06/2020 à 16:36









(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes s'affichent dans le rouge ce lundi, dans un climat d'aversion au risque marqué par un retour vers les actifs refuges. Les opérateurs restent ainsi sur leurs gardes après le trou d'air de jeudi, déclenché - entre autres - par les perspectives très prudentes communiquées par la Fed au sujet de la reprise de l'activité économique aux États-Unis. Ainsi, peu après 16 heures, le CAC 40, le DAX et le FTSE 100 reculent respectivement de -0,9%, -0,7% et -1,2%. Elles limitent néanmoins les dégâts par rapport à ce matin. 'Une explication plus crédible à ce mouvement de prises de profits réside dans les inquiétudes grandissantes entourant de secondes vagues dans l'épidémie de Covid-19', estime John Higgins, l'économiste en chef de Capital Economics, un bureau de recherche économique basé à Londres. 'Lors du vent de panique qui avait secoué les marchés en février et en mars, nous soutenions que la mise sous contrôle des premières vagues d'infections au virus constituait une condition nécessaire pour que les marchés se redressent. Nous croyons désormais que maintenir le virus à un niveau raisonnable lors d'éventuelles secondes vagues sera une condition nécessaire pour qu'ils poursuivent leur rebond', ajoute-t-il. Du côté des statistiques du jour, la balance commerciale de la zone euro, non-corrigée des variations saisonnières, s'est établie à +2,9 milliards d'euros en avril 2020, en baisse par rapport à mars (+23,5 milliards), selon les données d'Eurostat. En données corrigées des variations saisonnières, la balance commerciale ressort à +1,2 milliard d'euros, avec des exportations en baisse de -24,5% et des importations en baisse de -13%. L'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York remonte ce mois-ci pour s'établir à -0,2, après -48,5 annoncé en mai. Le consensus anticipait pour sa part un indice à -27,50. Il s'approche ainsi de zéro. Dans l'actualité des valeurs, Hennes & Mauritz, le numéro deux mondial du prêt-à-porter derrière Inditex, annonce avoir enregistré une baisse de 50% de ses ventes lors du trimestre écoulé, même si le recul s'est avéré moindre que prévu. Pour la période allant de mars à mai - le deuxième trimestre de son exercice fiscal - le groupe suédois a enregistré un chiffre d'affaires de 28,7 milliards de couronnes, contre 57,5 milliards un an plus tôt. Le groupe AstraZeneca annonce qu'il va fournir à l'Europe jusqu'à 400 millions de doses de vaccin Covid-19 de l'Université d'Oxford. Le groupe a conclu un accord avec l'Alliance européenne pour les vaccins inclusifs (IVA), dirigée par l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas, avec des livraisons débutant fin 2020. Unilever a annoncé lundi qu'il allait établir un fonds d'investissement d'un milliard d'euros destiné à lutter contre le changement climatique et à protéger les ressources naturelles. Cette enveloppe sera utilisée dans les 10 années à venir pour des projets allant de la restauration de l'environnement au piégeage du carbone, mais aussi de la protection de la vie sauvage à la préservation de l'eau. Roche annonce des données de risdiplam sur 2 ans de SUNFISH et de nouvelles données de JEWELFISH chez les nourrissons, les enfants et les adultes atteints d'atrophie musculaire spinale (SMA). Ces données ont été présentées lors de la conférence annuelle virtuelle Cure SMA, 8-12 juin 2020.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.