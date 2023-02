Marché: début de semaine morose en Europe information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 12:57

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine dans une vraie morosité (-0,9% à Londres, -1,2% à Francfort, -1,6% à Paris), dans un contexte de tensions géopolitiques certaines et sur fond de données macroéconomiques ternes parues ce matin dans la région.



'Les tensions entre Pékin et Washington sont exacerbées par la destruction d'un ballon chinois au-dessus du territoire américain', souligne Kiplink, qui pointe aussi des 'statistiques mitigées qui renforcent la perspective de taux d'intérêt élevés pour une durée prolongée'.



Bien moins chargé que celui de la semaine précédente, le calendrier de statistiques de la semaine comportera des données telles que la production industrielle et l'inflation allemandes de décembre, ou le PIB du Royaume Uni pour le dernier trimestre 2022.



Pour l'heure, on a appris ce matin que les ventes de détail dans la zone euro avaient chuté de 2,7% en décembre dernier, mais que les commandes à l'industrie allemande avaient rebondi de 3,2% sur le même mois.



Notant que ce rebond était porté par les commandes à grande échelle, Commerzbank prévient que la tendance des commandes demeure 'clairement orientée à la baisse', et que 'l'industrie est plus susceptible de ralentir l'économie allemande cette année'.



Les opérateurs pourront se concentrer dans les jours à venir sur les nombreuses publications trimestrielles prévues, comme par exemple celles de BP, Unilever, Credit Suisse et ArcelorMittal en Europe, ou encore Disney et PepsiCo aux Etats-Unis.



En attendant, Dufry lâche près de 3% à Zurich, alors que le distributeur en zones de voyage a clôturé l'acquisition de la participation de 50,3% dans le groupe italien Autogrill détenue par Edizione, qui est devenu en contrepartie le principal actionnaire de Dufry.