Marché: début de semaine morose avec la Chine information fournie par Cercle Finance • 16/05/2022 à 11:49

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine dans une certaine morosité (+0,1% à Londres, mais -0,3% à Francfort et à Paris), sur fond notamment de statistiques préoccupantes en provenance de Chine.



En raison des restrictions sanitaires, les ventes au détail chinoises ont chuté de 11,1% en avril, soit bien plus que la baisse attendue par le consensus, et la production industrielle a reculé de 2,9% en rythme annuel alors qu'elle était attendue en légère progression.



'Or, contrairement aux attentes des économistes, Pékin ne semble pas presser de mettre en oeuvre des mesures de relance susceptibles de permettre d'atteindre son objectif de croissance annuelle d'environ 5,5%', souligne Kiplink Finance.



La société de gestion pointe aussi les dernières nouvelles sur le front géopolitique, notant que 'la Finlande et la Suède ont en effet indiqué être prêtes à déposer leur candidature au siège bruxellois de l'Otan, ce qui ne va pas simplifier les relations avec Vladimir Poutine'.



Autre mauvaise nouvelle, le déficit commercial dans la zone euro s'est établi à -17,6 milliards d'euros en mars, après -11,3 milliards le mois précédent, atteignant ainsi son niveau le plus bas depuis le début des séries temporelles de 1999.



Toujours au chapitre des statistiques, les opérateurs prendront connaissance, cette semaine, des derniers chiffres de la croissance et de l'inflation dans la zone euro, du taux de chômage en France, ainsi que de l'indice des prix au Royaume Uni.



Aux Etats-Unis, doivent paraitre l'indice Empire State cet après-midi, puis les ventes de détail, la production industrielle, les chiffres de la construction résidentielle et les indicateurs avancés du Conference Board pour avril.



Sur le front des résultats d'entreprises, sont par exemple attendus ces jours-ci, ceux de Vodafone, easyJet, Generali et Richemont en Europe, ainsi que ceux de Walmart, Home Depot, Applied Materials et Deere outre Atlantique.



En attendant, Akzo Nobel gagne près de 1% à Amsterdam, aidé par UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' et remonte son objectif de cours de 85 à 100 euros sur le titre du fournisseur de peintures et d'enduits de protection.