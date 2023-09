Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: début de semaine morose avec l'Ifo information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 11:24









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine dans la morosité (-0,8% à Londres, -0,9% à Francfort et à Paris), sur fond d'un indice venant illustrer la déprime que connait l'économie allemande, poids lourd de la zone euro.



L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est passé de 85,8 en août à 85,7 ce mois-ci, un niveau certes supérieur, selon Capital Economics, au consensus de marché (85,2), mais inférieur à sa propre prévision (86).



Considérant que l'indice 'a confirmé que l'économie allemande restait dans le marasme en septembre', le bureau d'analyse londonien continue de s'attendre à des contractions du PIB pour les deux derniers trimestres de cette année.



'La hausse massive des taux directeurs laisse également présager une récession', prévient pour sa part Commerzbank, qui pointe aussi 'le niveau élevé d'incertitude parmi les entreprises au sujet de la politique économique du gouvernement'.



Les opérateurs doivent encore prendre connaissance de nombreuses autres statistiques en Europe cette semaine, parmi lesquelles les indices du sentiment économique de Bruxelles et une estimation rapide de l'inflation dans la zone euro.



Aux Etats-Unis, les prochains jours verront paraitre notamment une dernière estimation de la croissance au deuxième trimestre, puis les revenus et dépenses des ménages de septembre -accompagnés d'un indice des prix PCE surveillé de près par la Fed.



Dans l'actualité des valeurs, Aperam chute de près de 6% à Amsterdam dans des volumes d'échanges nourris, suite à l'avertissement lancé vendredi soir par le producteur d'acier inoxydable sur ses résultats de troisième trimestre.



En revanche, Bpost bondit de 10% à Bruxelles, l'opérateur postal ayant su rassurer les investisseurs par ses derniers commentaires sur les examens de conformité, avec notamment une provision bien moins élevée que ce qu'anticipait le marché.





