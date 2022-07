Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: début de semaine du bon pied information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 12:06









(CercleFinance.com) - Si Francfort (+0,4%) semble freinée par une statistique préoccupante, les autres grandes places européennes entament la semaine du bon pied (+1% à Londres et à Paris), à l'image de Wall Street vendredi dernier (+1% sur le Dow Jones) et de Tokyo ce matin (+0,8%).



'Les actions américaines ont connu un rallye de soulagement dans l'après-midi vendredi alors que Wall Street tentait de se remettre de la pire performance du premier semestre pour le S&P500 depuis 1970', expliquait-on chez Wells Fargo vendredi soir.



Aucune statistique n'est prévue ce lundi aux Etats-Unis, où Wall Street restera fermée en ce jour de fête nationale, mais les jours à venir verront paraitre -entre autres- les indices PMI composites dans les différents pays et surtout le rapport mensuel sur l'emploi américain.



Pour l'heure les opérateurs ont pu prendre connaissance des prix producteurs en zone euro pour le mois de mai, en augmentation de 36,3% en variation annuelle, soit un léger ralentissement par rapport à celle de 37,2% d'avril.



Autre donnée notable, l'Allemagne a essuyé un déficit commercial d'un milliard d'euros en mai, le premier depuis fort longtemps, qui traduit à la fois un tassement de 0,5% des exportations et une croissance de 2,7% des importations, par rapport à avril.



Sur le front des valeurs, Geberit prend 3% à Zurich, avec le soutien d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat', malgré un objectif de cours ramené de 710 à 590 francs suisses sur le titre du fabricant d'équipements sanitaires.



A Paris, Orpea se distingue avec un gain de 7% à la suite de l'annonce d'un renouvellement de son conseil d'administration, comprenant en particulier l'arrivée de l'ex-PDG de la SNCF Guillaume Pepy qui doit prendre la présidence du conseil.





