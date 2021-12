Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: début de semaine difficile avec Omicron information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent difficilement (-1,4% à Londres, -2,2% à Francfort, -1,5% à Paris) cette semaine d'avant Noël, la rapide propagation de la variante Omicron du coronavirus préoccupant les investisseurs.



'Alors que les marchés tentent de digérer le resserrement de la politique monétaire de la réserve fédérale, les menaces d'Omicron pourraient accélérer la baisse des indices mondiaux', prévient ainsi Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



Face à une rapide accélération des infections en Europe, même parmi les personnes vaccinées, il estime que 'les périodes de fêtes pourraient accentuer le phénomène et contraindre certains pays à annoncer des restrictions dures après les fêtes de fin d'année'.



'Aux Etats-Unis, la situation empire également, mais il est peu probable qu'un confinement soit annoncé. En revanche, Joe Biden doit s'exprimer sur le sujet mardi et pourrait annoncer certaines nouvelles mesures pour freiner Omicron', ajoute l'analyste.



Seuls les indicateurs avancés du Conference Board sont prévus comme statistique ce lundi, mais les opérateurs prendront connaissance de nombreuses données macroéconomiques, d'ici vendredi soir, en particulier aux Etats-Unis.



Ainsi doivent paraitre, mercredi et jeudi, une dernière estimation de la croissance du PIB américain au troisième trimestre, les ventes de logements, les commandes de biens durables, ainsi que les revenus et dépenses des ménages pour novembre.



Côté valeurs, Novo Nordisk dévisse de 10% sur l'OMX, après l'annonce par le laboratoire pharmaceutique danois d'un arrêt des livraisons d'un fournisseur pour son Wegovy, qui l'empêchera de répondre à la demande aux États-Unis au premier semestre 2022.



Novartis recule de 2% sur des données décevantes pour ses études de phase III PEARL 1 et 2 dans l'urticaire chronique spontanée, qui ont atteint leurs objectifs principaux d'une supériorité pour ligelizumab face à placebo à la semaine 12, mais pas face à omalizumab.





Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.