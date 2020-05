Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : début de semaine difficile après le PMI Cercle Finance • 04/05/2020 à 11:22









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent du mauvais pied la semaine (-0,3% à Londres, mais surtout -3,4% à Francfort et -4,1% à Paris), sur fond d'un indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro plongeant de 44,5 en mars à 33,4 en avril. Il affiche ainsi son plus faible niveau depuis le lancement de l'enquête en juin 1997, éclipsant ses précédents records établis au cours de la crise financière mondiale de 2009 et indiquant une dégradation considérable de la conjoncture au début du deuxième trimestre. 'Les données PMI préfigurent une baisse trimestrielle de l'activité industrielle d'au moins 10% et la reprise du secteur manufacturier devrait s'avérer désespérément lente', prévient ainsi Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. Les jours prochains, les opérateurs doivent encore prendre connaissance des indices PMI composites, mais aussi de la production industrielle en France et en Allemagne pour mars, et surtout du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour avril. La semaine verra aussi la saison des résultats se poursuivre, avec par exemple BNP Paribas, Fiat Chrysler, AB InBev, ArcelorMittal ou Siemens en Europe, et DuPont de Nemours, Walt Disney ou ViacomCBS aux Etats-Unis. En attendant, Ryanair recule de 2,2% à Londres, alors que la compagnie à bas coûts a annoncé son intention de licencier jusqu'à 3000 personnes, principalement des pilotes et du personnel de cabine, en raison de la crise 'sans précédent' de Covid-19. UBS Group lâche 4,4% à Zurich, Berenberg ayant dégradé sa recommandation de 'achat' à 'conserver' malgré un objectif de cours rehaussé de 10,5 à 11 francs suisses, suggérant aux investisseurs de 'prendre une pause pour reprendre leur souffle'.

