Marché: début de semaine de bonne humeur

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine de bonne humeur (+0,7% à Londres et à Paris, +0,5% à Francfort), encouragés par la vigueur affichée par les indices actions américains vendredi soir (+2% sur le Nasdaq Composite).



Aucune donnée macroéconomique n'était attendue ce lundi, mais les prochains jours s'annoncent riches avec par exemple l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation dans la zone euro et au Royaume-Uni ou encore le taux de chômage en France.



De l'autre côté de l'Atlantique, la semaine verra paraitre notamment les chiffres de l'inflation, des ventes de détail, de la production industrielle et de la construction résidentielle aux Etats-Unis pour le mois dernier.



'Autre rendez-vous important attendu par les marchés cette semaine, c'est la rencontre mercredi de Joe Biden et Xi Jinping, la première en quasiment un an', pointe Kiplink, rappelant que leurs relations sont particulièrement tendues depuis de longs mois.



En outre, les jours à venir pourraient encore se montrés chargés sur le front des publications d'entreprises : parmi les plus notables, on peut noter celles de Vodafone et Siemens en Europe ou de Cisco et Walmart outre-Atlantique.



Pour l'heure, Solvay reste à peu près stable à Bruxelles, après la présentation par le groupe de chimie des objectifs à horizon 2028 pour les deux sociétés (Solvay et Syensqo) qui seront issues de sa scission prévue le mois prochain.





