Marché : début de semaine de bonne humeur

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent de bonne humeur (+0,6% à Londres, +0,9% à Francfort, +1% à Paris) une semaine qui sera marquée notamment par la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). 'Le FOMC devrait annoncer la réduction progressive de ses achats d'actifs. Nous nous attendons à ce que le président de la Fed adopte une stratégie de communication équilibrée en réaffirmant une 'forward guidance' 'dovish' sur les taux', estime La Française AM. Toujours aux Etats-Unis, la semaine verra paraitre notamment par les indices PMI et ISM, ainsi que le rapport mensuel sur l'emploi pour octobre (avec une heure d'avance sur le calendrier ordinaire en raison du passage de l'Europe à l'heure d'hiver). De ce côté de l'Atlantique, sont attendus dans les prochains jours, outre les indices PMI, le taux de chômage et les ventes de détail dans la zone euro, ainsi que la production industrielle en France et en Allemagne. Seule donnée parue ce matin, l'indice PMI manufacturier du Royaume Uni est passé de 57,1 en septembre à 57,8 en octobre, traduisant la première accélération de la croissance du secteur en cinq mois malgré des difficultés d'approvisionnement. La semaine verra aussi se poursuivre la saison des résultats, avec par exemple ceux des groupes américains Dupont, Pfizer, Amgen et Qualcomm, ou des européens Adecco, BP, Lufthansa, Credit Suisse, Deutsche Post, ING et Société Générale. Pour l'heure, Ryanair gagne plus de 2% à Londres après la publication d'une perte nette de 48 millions d'euros au titre de son premier semestre 2021-22, à comparer à une perte de 411 millions sur la même période de l'exercice précédent.

