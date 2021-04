Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : début de semaine de bonne humeur Cercle Finance • 06/04/2021 à 11:23









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent de bonne humeur (+1,3% à Londres, +0,9% à Francfort, +0,7% à Paris), dans le sillage de la clôture positive de Wall Street la veille, le Dow Jones et le S&P 500 y ayant inscrit de nouveaux records. 'Les actions américaines ont en effet clôturé sur des plus hauts grâce à des indicateurs économiques très encourageants (ISM des services supérieur aux attentes et création de 916.0000 emplois en mars) et à la détente du marché obligataire', explique Kiplink. 'En Asie, la tendance était plutôt à la baisse ce mardi alors que la banque centrale chinoise a demandé aux principales banques du pays de limiter l'octroi de nouveaux crédits jusqu'à la fin de l'année', ajoute cependant la société de gestion. Les opérateurs doivent encore prendre connaissance, cette semaine, des indices PMI composites en Europe pour le mois dernier, ainsi que de la production industrielle et de la balance commerciale en Allemagne et en France pour février. Seule donnée parue ce jour, le taux de chômage de la zone euro est ressorti à 8,3% en février, un niveau inchangé par rapport au mois de janvier, pour lequel Eurostat a rehaussé son estimation initiale qui était de 8,1%. Dans l'actualité des valeurs, bp avance de 3% à Londres, le géant énergétique ayant annoncé prévoir de reprendre ses rachats d'actions, après avoir atteint son objectif de réduction de dette grâce à ses cessions d'actifs sur les trois premiers mois de l'année. Credit Suisse reste globalement stable à Zurich, après la démission de deux cadres dirigeants de la banque, consécutive à de lourdes pertes dues à son exposition à un hedge fund américain qui vont plomber ses résultats du premier trimestre.

