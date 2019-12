Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : début de semaine de bonne humeur Cercle Finance • 16/12/2019 à 11:37









(CercleFinance.com) - Malgré des indices PMI assez ternes, les Bourses européennes commencent de bonne humeur (+1,9% à Londres, +0,5% à Francfort, +0,8% à Paris) cette dernière semaine active de l'année, avant la trêve des confiseurs. 'L'année 2019 aura été marquée par une forte incertitude politique, qui s'est brutalement estompée la semaine passée', souligne Aurel BGC, pointant notamment la détente des politiques monétaires qui a soutenu les marchés actions. L'estimation flash de l'indice PMI composite IHS Markit met en évidence une stagnation de la croissance dans la zone euro en décembre, s'établissant toujours à 50,6, la zone enregistrant ses plus faibles performances trimestrielles depuis 2013. C'est sur la France qu'a de nouveau reposé la croissance globale, l'économie allemande restant ancrée dans une légère contraction. Dans le reste de la région, la croissance a continué d'afficher son plus bas niveau des six dernières années. 'La présence de forts vents contraires, tels que l'atonie de la demande et la morosité des perspectives pour l'année à venir, a ébranlé l'économie de la zone euro', explique Chris Williamson, économiste en chef à IHS Markit. Sur le front des valeurs, Electrolux plonge de 11% sur l'OMX, le fabricant d'électroménager indiquant que des mesures prises en Amérique du Nord impacteront son résultat opérationnel à hauteur de 70 millions de dollars sur son quatrième trimestre. H&M gagne par contre 1,7%, après la présentation par la chaine de vêtements de ventes nettes en croissance de 11% à près de 232,8 milliards de couronnes suédoises au titre de l'exercice 2019 (+6% en monnaies locales). Une note de Barclays sur le secteur des matériaux de construction profite à Vicat (+4,8% à Paris) et à LafargeHolcim (+1% à Zurich), tous deux relevés à 'surpondérer', mais pèse un peu sur Heidelbergcement (-0,4% à Francfort), dégradé à 'sous-pondérer'.

