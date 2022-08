Marché: début de semaine de bonne humeur information fournie par Cercle Finance • 08/08/2022 à 11:47

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament plutôt de bonne humeur (+0,3% à Londres et à Francfort, +0,5% à Paris) une semaine de relative accalmie à la fois sur le front des données macroéconomiques et des résultats d'entreprises.



Les opérateurs européens semblent rassurés par la réaction assez résiliente de Wall Street (+0,2% sur le Dow Jones au final) au rapport sur l'emploi de vendredi, qui a manifesté une solidité assez inattendue du marché du travail outre-Atlantique.



'Le refroidissement espéré par la Fed pour abaisser les pressions inflationnistes a échoué à se matérialiser, aussi les appels à une nouvelle hausse de taux de 75 points de base vont-ils probablement s'intensifier au sein du FOMC', jugeait pourtant Commerzbank.



Aucune statistique n'est attendue avant mardi, mais la semaine verra paraitre notamment l'inflation aux Etats-Unis et dans certains grands pays européens pour juillet, ainsi que le taux de chômage en France et la croissance du PIB britannique au deuxième trimestre.



Plutôt moins chargé que les semaines précédentes, le calendrier des publications d'entreprises des prochains jours comprend néanmoins des groupes comme Munich Re, Ahold Delhaize, TUI, Aviva, Deutsche Telekom, Siemens ou ThyssenKrupp en Europe.



Pour l'heure, Siemens Energy recule de plus de 2% à Francfort, après un creusement de la perte nette de l'équipementier énergétique sur son troisième trimestre comptable, sous le poids notamment de la restructuration de ses activités en Russie.



Veolia gagne plus de 1% à Paris, suite à la signature d'une promesse unilatérale d'achat par laquelle Macquarie AM s'engage irrévocablement à acquérir les anciennes activités de déchets de Suez au Royaume Uni, pour environ 2,4 milliards d'euros.