Marché : début de semaine de bonne humeur

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine dans la bonne humeur (+0,7% à Londres, +0,6% à Francfort, +1,2% à Paris), sur fond d'espoirs d'une sortie de la crise sanitaire après les premiers résultats positifs de Pfizer sur son candidat vaccin contre la Covid-19. 'Certes, à court terme, la situation sanitaire reste préoccupante', reconnait Aurel BGC, notant un nombre record de nouveaux cas dans le monde sur la semaine passée et le casse-tête logistique que représentera la distribution du futur vaccin. S'il faudra attendre la fin 2021 pour avoir 'seulement' 20% de la population mondiale vaccinée, le bureau d'études souligne que 'ce chiffre est suffisant pour protéger les personnes les plus à risque et le personnel médical'. 'Les investisseurs peuvent anticiper le redressement des chiffres d'affaires et de profits des entreprises l'année prochaine', poursuit-il, pointant la conjonction de taux d'intérêt bas, de plans de relance et d'une levée des mesures sanitaires comme scénario idéal. Parmi les données prévues cette semaine, figurent l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, mais aussi les ventes de détail, la production industrielle et les indicateurs avancés du Conference Board aux Etats-Unis pour le mois d'octobre. Sur le front des publications d'entreprises, sont par exemple attendues celles des conglomérats Bouygues et ThyssenKrupp sur le vieux continent, ou des distributeurs Walmart, Home Depot et Target outre Atlantique. En attendant, Vodafone s'adjuge plus de 3% à Londres, après la publication par l'opérateur télécoms d'une perte de près de deux milliards d'euros pour le premier semestre, mais d'une 'bonne dynamique commerciale' qu'il continue d'observer. BBVA s'envole de 16% à Madrid après la vente par la banque de sa filiale aux Etats-Unis à PNC pour 11,6 milliards de dollars, un montant qui représente près de 50% de la capitalisation boursière actuelle du groupe. Unibail-Rodamco-Westfield bondit de plus de 9% à Paris, le conseil de surveillance de la foncière ayant procédé à plusieurs nominations, ce qui 'devrait accélérer l'élaboration d'un nouveau plan d'action', selon Invest Securities.

