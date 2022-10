Marché: début de semaine dans un optimisme relatif information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 11:18

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine dans un relatif optimisme (+0,4% à Londres, à Francfort et à Paris), alors que les opérateurs semblent espérer un apaisement des fortes turbulences financières connues par le Royaume Uni les jours précédents.



'Le nouveau ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, s'est engagé à restaurer la crédibilité économique du Royaume Uni en surveillant au centime près les mesures budgétaires et fiscales du gouvernement', note Aurel BGC.



'Dans une tribune parue dans le Sun, Liz Truss a reconnu que ses projets économiques initiaux avaient été 'plus loin et plus vite que ce que les marchés attendaient'. Le nouveau plan budgétaire que Jeremy Hunt doit présenter le 31 octobre', poursuit-il.



Seul l'indice Empire State de la Fed de New York est attendu comme donnée américaine ce lundi, mais les prochains jours verront aussi paraitre, entre autres, la production industrielle, la construction résidentielle et les indicateurs avancés du Conference Board.



De ce côté-ci de l'Atlantique, sont attendus cette semaine l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, les chiffres de l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, ou encore l'indice du climat des affaires en France.



Surtout, la semaine verra monter en puissance la saison des résultats trimestriels, avec par exemple ceux de J&J, Goldman Sachs, P&G, IBM, Tesla ou AT&T aux Etats-Unis, ou encore ceux d'ASML, ABB et Nokia en Europe.



En attendant, Credit Suisse gagne 1% à Zurich, après l'annonce par la banque d'un règlement définitif conclu avec la justice américaine concernant son activité de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS).



Nokia et Ericsson avancent aussi d'environ 1% chacun sur l'OMX, alors que les deux équipementiers de réseaux nordiques ont fait part séparément de contrats majeurs dans la 5G avec Reliance Jio, premier opérateur de téléphonie mobile en Inde.