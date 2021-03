Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : début de semaine dans un optimisme prudent Cercle Finance • 15/03/2021 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament dans un optimisme prudent (+0,3% à Londres et à Francfort, +0,2% à Paris) une semaine chargée, avec en point d'orgue la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) mercredi. S'il reconnait que la BCE 'a répondu aux attentes des marchés' la semaine dernière, Aurel BGC prévient que 'la position du FOMC est plus délicate, face à un optimisme exacerbé des investisseurs après le vote du plan Biden'. Sur le front des statistiques américaines, sont attendus l'indice Empire State en milieu de séance, puis les ventes de détail, la production industrielle, la construction résidentielle et les indicateurs avancés du Conference Board pour février, dans les prochains jours. De ce côté de l'Atlantique, doivent paraitre dans le courant de la semaine l'indice ZEW du sentiment économique allemand, ainsi que l'inflation pour février et de la balance commerciale de janvier dans la zone euro. Sur le front des valeurs, sont attendues ces jours-ci, notamment, les publications de résultats de Volkswagen, RWE, Wendel, HeidelbergCement et Carnival en Europe, ou encore Accenture, FedEx et Nike aux Etats-Unis. En attendant, H&M (Hennes & Mauritz) gagne plus de 1% sur l'OMX, la chaine d'habillement suédoise ayant fait état d'une baisse moins marquée que prévu de ses ventes sur son premier trimestre comptable, clos fin février. Nokia s'adjuge plus de 2%, après que l'équipementier télécoms finlandais a remporté un contrat pour étendre sa technologie SON aux réseaux 5G exploités par l'opérateur Orange sur tous ses marchés, à commencer par la France et l'Espagne.

