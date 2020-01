Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : début de semaine dans un calme prudent Cercle Finance • 20/01/2020 à 13:56









(CercleFinance.com) - La semaine commence dans un calme prudent sur les places européennes (-0,2% à Londres et à Paris, +0,2% à Francfort), alors que Wall Street doit rester portes closes ce lundi en raison de Martin Luther King's Days. 'L'attention des investisseurs devrait se concentrer sur les déclarations politiques, notamment au 50ème forum de Davos qui se déroulera de mardi à vendredi, avec de nombreuses interventions attendues, y compris de Donald Trump', prévient Aurel BGC. Le bureau d'études pointe aussi le début d'un nouveau 'round' des réunions des comités de politique monétaire des banques centrales, avec la BCE, jeudi, qui sera suivie la semaine prochaine, de la Fed (mercredi) et la Banque d'Angleterre (jeudi). Par ailleurs, les opérateurs prendront connaissance ces jours-ci aux Etats-Unis des trimestriels d'IBM, Johnson & Johnson, Travelers, Intel ou Procter & Gamble, ainsi que des ventes de logements anciens et des indicateurs avancés du Conference Board pour décembre. De ce côté de l'Atlantique, sont attendues comme données macroéconomiques les indices de climat des affaires du ZEW en Allemagne et de l'Insee en France, ainsi que des estimations flash des indices PMI d'IHS Markit pour janvier. Pour l'heure, BAE Systems prend 3,2% à Londres, après des accords pour les acquisitions de l'activité GPS militaire de Collins Aerospace, moyennant 1925 millions de dollars en numéraire, et de l'activité radio tactique aéroportée de Raytheon, moyennant 275 millions de dollars. bioMérieux à Paris s'adjuge 4,7% avec l'aide d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 75 à 96 euros, tout en intégrant le titre du spécialiste du diagnostic in vitro dans sa liste Convictions Midcaps pour le premier semestre 2020.

