Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : début de semaine dans le rouge Cercle Finance • 11/01/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Préoccupées par la pandémie de Covid-19, les places européennes entament dans le rouge (-0,6% à Londres et à Paris, -0,7% à Francfort) une semaine qui verra notamment le coup d'envoi à la saison des résultats américains. 'Dans l'UE, davantage de nouvelles infections sont à nouveau signalées malgré les restrictions sévères, et la fin des confinements n'est pas en vue. Aux États-Unis, le nombre de nouvelles infections a atteint un nouveau sommet', souligne Commerzbank. Aucune donnée macroéconomique n'est prévue ce jour, ni demain, mais le reste de la semaine verra paraitre, entre autres, l'inflation, les ventes de détail et la production industrielles américaines pour décembre. Les prochains jours seront aussi marqués par le début de la saison des résultats aux Etats-Unis : les banques JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo doivent ainsi dévoiler leurs comptes du quatrième trimestre 2020 ce vendredi. En attendant, Santander gagne 2% à Madrid, avec le soutien d'UBS qui relève son opinion de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de deux à 3,3 euros, impliquant un potentiel de progression de 20% pour le titre de la banque espagnole. Roche grappille près de 1% à Zurich, la Commission européenne ayant approuvé Xofluza pour le traitement de la grippe non compliquée et la prophylaxie post-exposition de la grippe chez les 12 ans et plus. Deutsche Telekom se hisse légèrement dans le vert à Francfort, alors que l'opérateur souhaiterait vendre sa filiale néerlandaise à un fonds de private equity selon Het Financieele Dagblad, pour un prix qui serait proche de quatre à 4,5 milliards d'euros.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.