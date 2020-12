Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : début de semaine dans la prudence Cercle Finance • 07/12/2020 à 11:53









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine avec un biais négatif dans l'ensemble (+0,3% à Londres, mais -0,4% à Francfort et -0,9% à Paris), la prudence prévalant malgré une donnée encourageante en provenance d'Allemagne. Après une progression de 2,3% le mois précédent (nombre révisé d'une estimation initiale qui était de +1,6%), la production industrielle allemande a augmenté de 3,2% en octobre, nouvelle hausse nettement supérieure aux attentes des économistes. 'Cette progression, ainsi que les signes d'une bonne tenue après l'entrée en vigueur du confinement en novembre, suggèrent que l'Allemagne échappera à une contraction du PIB au quatrième trimestre', réagit Capital Economics. Dans les jours à venir, doivent aussi paraitre -entre autres- l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, la production industrielle en France et au Royaume-Uni, ou encore l'inflation aux Etats-Unis. 'L'actualité économique sera marquée par la réunion de la BCE, ce jeudi, avec de nouvelles annonces de détente de la politique monétaire, et les dernières discussions, il faut l'espérer, sur un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne', pointe Aurel BGC. 'Un grand accord commercial semble difficile avant la fin de l'année, mais certains espèrent que les deux parties pourraient se mettre d'accords sur quelques points, à affiner ensuite, pour éviter l'instauration de droits de douane à la fin de l'année', poursuit-il. Dans l'actualité des valeurs, Inditex cède mois de 1% à Madrid, alors que Crédit Suisse dégrade son opinion de 'neutre' à 'sous-performance' sur le titre du groupe textile, avec un objectif de cours ramené de 24,5 à 23 euros.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.