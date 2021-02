Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : début de semaine dans la morosité Cercle Finance • 22/02/2021 à 11:32









(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes commencent la semaine dans une certaine morosité (-0,8% à Londres, -0,6% à Francfort et à Paris), en dépit d'un indice Ifo plutôt rassurant paru en cours de matinée. 'En Allemagne, les infections au coronavirus augmentent à nouveau légèrement depuis quelques jours, ce qui atténue l'espoir que l'objectif de 35 infections pour 100000 habitants sur sept jours soit atteint d'ici la fin du confinement, le 7 mars', note Commerzbank. Pourtant, le climat des affaires s'améliore notablement en Allemagne en février, à en croire l'enquête mensuelle de l'institut Ifo, dont l'indice ressort à 92,4 à comparer à 90,3 pour le mois précédent (révisé d'une première estimation de 90,1). 'Cette hausse suggère que l'économie allemande résiste mieux que prévu au blocage et laisse espérer une meilleure performance que la contraction d'environ 0,5% du PIB au premier trimestre que nous attendons pour l'instant', réagit Capital Economics. Parmi les autres données attendues cette semaine, figurent les indicateurs avancés du Conference Board, puis l'inflation et les indices du sentiment économique dans la zone euro, ainsi que de nouvelles estimations des PIB allemand, français et américain. La saison des résultats d'entreprises se poursuivra aussi dans les prochains jours, avec par exemple HSBC, Solvay, Accor, Adecco, Bayer, Safran, BASF et WPP en Europe, ou encore Home Depot, ViacomCBS, Best Buy et HP Inc aux Etats-Unis. Pour l'heure, Commerzbank recule de près de 2% à Francfort, alors que selon Die Welt am Sonntag, sa direction s'attendrait au départ de 1,7 million de clients d'ici 2024, la banque comptant environ 11 millions de clients privés et d'entreprises à ce jour. Continental lâche de son côté plus de 2%, le fabricant allemand de pneumatiques ayant décidé de ne pas proposer de dividende au titre de 2020 lors de sa prochaine assemblée générale, en raison des pertes anticipées au titre de l'exercice. Faurecia lâche près de 3% à Paris, après la publication par l'équipementier automobile d'une perte nette au titre de l'année écoulée, ainsi que la présentation de ses objectifs à horizon 2025 à l'occasion de sa journée investisseurs.

