Marché : début de semaine dans la déprime

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent dans la déprime (-4,5% à Londres, -3,7% à Francfort, -3,6% à Paris) une semaine qui devrait de nouveau être placée sous le signe de la pandémie de coronavirus et de ses effets économiques. 'Les deux ou trois semaines à venir sont décisives. Le ralentissement du nombre de cas doit être visible assez rapidement en Europe et un peu plus tard aux Etats-Unis. C'est ainsi qu'on prendra la mesure de l'efficacité de la politique sanitaire', indique LBPAM. Aucune donnée n'est prévue ce lundi, mais les jours suivants verront la publication d'indices PMI préliminaires pour mars, puis des commandes de biens durables et les revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis pour février. 'Les résultats des enquêtes, et notamment les résultats préliminaires de celles d'IHS Markit, devraient focaliser l'attention des investisseurs. Sans surprise, ils devraient sensiblement se contracter, pour revenir sur des plus bas depuis 2008, au moins', prévient Aurel BGC. Dans l'actualité des valeurs, la pandémie de coronavirus et la baisse des prix du pétrole conduisent les géants énergétique Shell (-3,4% à Amsterdam) et Total (+0,5% à Paris) à d'importants plans d'économies. De nombreux groupes continuent de mobiliser leurs moyens pour faire face à la crise sanitaire, comme Philips (-2,1% à Amsterdam) qui annonce un accroissement de la production de certains produits tels que des ventilateurs hospitaliers.

