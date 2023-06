Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: début de semaine dans la confiance information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 11:27









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent du bon pied (+0,2% à Londres, +0,9% à Paris, +1,1% à Francfort), une semaine qui devrait largement être dominée par les décisions de politique monétaire de la Fed, mercredi soir, puis de la BCE, jeudi en début d'après-midi.



'Concernant la réserve fédérale américaine, les probabilités concernant l'évolution des taux de la Fed, continuent de montrer que le FOMC pourrait annoncer une pause, avant peut-être de remonter les taux à nouveau dès juillet', estime-t-on chez IG France.



'De l'autre côté de l'Atlantique, nos économistes s'attendent à une autre hausse de 25 points de base, suivie d'une autre en juillet', pronostique ce matin Deutsche Bank au sujet de la Banque Centrale Européenne.



Si aucune statistique n'est prévue ce lundi, les prochains jours seront marqués par de nombreuses données macroéconomiques, notamment aux Etats-Unis avec par exemple l'inflation mardi, puis les ventes de détail et la production industrielle, jeudi.



En Europe, les investisseurs prendront connaissance, entre autres, de l'indice ZEW en Allemagne, de la production industrielle dans la zone euro et au Royaume Uni, ou encore des prix à la consommation en zone euro.



Dans l'actualité des valeurs, ProSiebenSat1 s'adjuge plus de 4% à Francfort, soutenu par des propos d'Oddo BHF qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'surperformance' avec un nouvel objectif de cours de 11 euros, sur le titre du groupe de médias.



SES dévisse de 13% à Paris, l'opérateur de satellites ayant annoncé que son CEO Steve Collar quittera ses fonctions à la fin de ce mois de juin. Il sera remplacé à titre provisoire par Ruy Pinto, actuellement chief technology officer.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.