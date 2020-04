Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : début de semaine dans l'optimisme Cercle Finance • 06/04/2020 à 11:14









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine dans l'optimisme (+1,7% à Londres, +3,6% à Francfort, +3,1% à Paris), les opérateurs semblant espérer de meilleures nouvelles sur le front de la pandémie de coronavirus. 'Cette semaine sera la 'pire' aux Etats-Unis, a prédit Donald Trump, donc les investisseurs peuvent espérer que le pic de l'épidémie sera passé dans quelques jours et déjà anticiper la 'reprise' de l'activité économique', note Aurel BGC. 'Dans les faits, il convient d'être prudent', nuance toutefois le bureau d'études, pointant que 'la visibilité sur la diffusion de l'épidémie est encore faible, avec de nombreux pays européens ou villes américaines qui pourraient être atteints'. Parmi les données attendues cette semaine, figurent les balances commerciales et productions industrielles pour février en Allemagne, en France et au Royaume Uni, ainsi que les prix à la production pour mars aux Etats-Unis. Seule donnée parue ce jour, les commandes à l'industrie allemande ont reculé de 1,4% en février par rapport au mois précédent, après un bond de 4,8% en janvier (chiffre révisé par rapport à +3% tel qu'estimé auparavant). Si la pandémie ne s'est pas encore traduite par un effet notable sur ces chiffres, Commerzbank prévient qu'en mars, toutefois, 'une chute massive suivra en conséquence de la fermeture de l'économie de la zone euro'. Dans l'actualité des valeurs, BMW grimpe de 5% après une baisse de 20,6% des ventes de véhicules au premier trimestre 2020, alors que l'épidémie de coronavirus a entraîné la fermeture de 80% des concessions en Europe. Aegon prend 3% à Amsterdam : s'il renonce au versement du solde de dividende au titre de 2019, l'assureur étudiera les opportunités de redistribution de capitaux aux actionnaires 'dès que cela sera approprié'. Carlsberg prend 1,5% sur l'OMX, sur fond de relèvement d'opinion chez Credit Suisse de 'sous-performance' à 'surperformance' sur le titre du brasseur, avec un objectif de cours laissé à 930 couronnes danoises.

