Marché : début de semaine dans l'optimisme

(CercleFinance.com) - Alors que Wall Street doit rester fermée ce lundi en raison de Labor Day, les Bourses européennes entament du bon pied (+1,1% à Londres et à Francfort, +0,9% à Paris) une semaine qui sera placée sous le signe de la réunion de la BCE, jeudi. 'Il sera difficile pour Mme Lagarde de réaliser des annonces aussi symboliques et importantes que M. Powell lors de Jackson Hole. La BCE ne fait que commencer sa revue stratégique et il est trop tôt pour faire des annonces', estime Aurel BGC. 'Par contre, la présidente de la BCE sera attendue sur les modalités d'utilisation du PEPP et les projections économiques de ses équipes. La devise européenne devrait rester sensible à une présentation qui restera encore 'ultra-accommodante',' poursuit le bureau d'études. Outre ce rendez-vous, les opérateurs prendront connaissance dans les jours à venir, entre autres, de la production industrielle en France et dans la zone euro pour juillet, ainsi que des prix à la production industrielle aux Etats-Unis pour août. Seule donnée parue ce lundi, la production industrielle de l'Allemagne a augmenté de 1,2% en juillet après un rebond de 9,3% le mois précédent, une augmentation toutefois moins sensible que le consensus qui était de 4,5%. 'La production demeure bien en dessous de son niveau d'avant crise. Elle est susceptible d'avoir encore augmenté en août, mais il nous semble que la période de rattrapage rapide est désormais passée', juge-t-on chez Capital Economics. Dans l'actualité des valeurs, Mediaset s'adjuge 5% à Milan avec le soutien de Barclays qui relève son conseil de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours rehaussé de 1,55 à 1,80 euro sur le titre du groupe de médias italien. Roche gagne 1% à Zurich, suite à l'approbation par la FDA des Etats-Unis de son Gavreto (pralsétinib) pour le traitement des adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique positif à fusion RET.

