Marché: début de semaine dans l'hésitation information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 12:00

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine dans l'hésitation (+0,2% à Londres, -0,1% à Francfort, -0,2% à Paris), alors que les investisseurs s'interrogent toujours sur les perspectives de resserrement des politiques monétaires des deux côtés de l'Atlantique.



'Les marchés estiment désormais à un tiers la probabilité d'une hausse de 50 points de base du taux des 'fed funds' en mars', note Kiplink, rappelant aussi que Christine Lagarde n'exclut plus une hausse des taux cette année compte tenu de l'inflation plus élevée que prévu.



'La volatilité va donc rester de mise dans un environnement macroéconomique plus incertain', estime ainsi la société de gestion ajoutant que 'la nervosité des marchés est également alimentée par les tensions géopolitiques liées à la crise ukrainienne'.



Seule donnée parue ce matin en Europe, la production industrielle allemande a diminué de 0,3% en décembre 2021, pour ressortir à un niveau inférieur de 6,9% à celui de février 2020, mais la seule production manufacturière a augmenté de 1,2%.



'Cela est dû à une nouvelle poussée de l'industrie automobile, dont la production a ainsi poursuivi sa reprise des derniers mois. Cela indique que, au moins ici, l'approvisionnement en produits entrants s'est quelque peu amélioré', souligne Commerzbank.



Les opérateurs doivent encore prendre connaissance dans les prochains jours, entre autres, de la balance commerciale allemande de décembre, d'une première estimation de la croissance du PIB britannique au dernier trimestre 2021, ainsi que de l'inflation aux Etats-Unis en janvier.



La semaine verra aussi la saison des résultats trimestriels se poursuivre, avec par exemple ceux de L'Oréal, ArcelorMittal, Linde, Société Générale et TotalEnergies en Europe, ou encore d'Amgen, Pfizer, Walt Disney, Pepsico et Coca-Cola de l'autre côté de l'Atlantique.



Pour l'heure, Faurecia prend 2% à Paris, alors que l'équipementier automobile officialise ce jour sa fusion avec son pair allemand Hella, donnant naissance à un nouvel ensemble baptisé Forvia, qui vise plus de 33 milliards d'euros de ventes à horizon 2025.



Reckitt Benckiser reste stable à Londres alors que le groupe étudierait différentes options pour sa division nutrition infantile, dont celle d'une cession, et aurait reçu des marques d'intérêt de la part d'acquéreurs potentiels, d'après des sources de presse.