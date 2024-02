Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: début de semaine chargée dans la prudence information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 11:22









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament globalement dans la prudence (-0,3% à Londres, +0,1% à Francfort, -0,4% à Paris) une semaine qui s'annonce chargée sur le front des données macroéconomiques, outre-Atlantique comme sur le vieux continent.



'Cette semaine sera importante pour les marchés, aussi bien les actions que les taux car on connaîtra jeudi la mesure d'inflation PCE, c'est-à-dire la mesure d'inflation la plus surveillée par la Fed, celle qu'elle utilise dans ses projections trimestrielles', pointe IG France.



Outre cette donnée majeure, la semaine verra paraitre notamment les indices du sentiment économique de la Commission européenne, les dernières estimations de l'inflation en zone euro, ou encore les indices PMI manufacturiers de S&P Global.



La saison des résultats d'entreprises va par ailleurs se poursuivre des deux côtés de l'Atlantique, avec par exemple des groupes tels que Target, HP ou Salesforce aux Etats-Unis, ou encore Bouygues, Air France-KLM et Veolia en Europe.



Pour l'heure, on notera que Tele2 s'envole de 9% sur l'OMX, entouré après l'annonce de l'acquisition par Freya, véhicule d'investissement d'iliad et NJJ Holding, d'environ 19,8% de son capital pour environ 13 milliards de couronnes suédoises.



Stellantis recule de plus de 1% à Paris, en dépit d'un accord-cadre avec le groupe de location automobile Ayvens (issu de la fusion d'ALD Automotive et LeasePlan), qui prévoit une gigantesque commande de jusqu'à 500.000 véhicules en Europe d'ici à 2026.





