Marché: début de semaine calme avec Martin Luther King's Day information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 15:28

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains modérés ce lundi (+0,1% à Londres, +0,4% à Francfort et à Paris), la fermeture de Wall Street prévue ce jour pour cause de Martin Luther King's Day incitant les opérateurs à un optimisme prudent.



Aucune donnée macroéconomique n'est d'ailleurs prévue ce jour, mais les suivants verront paraitre l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, ou encore la production industrielle et les ventes de détail aux Etats-Unis.



Surtout, la semaine verra monter en puissance la saison des résultats des grands groupes américains, avec par exemple ceux des banques Goldman Sachs et Morgan Stanley, ou encore du géant des produits de consommation courante Procter & Gamble.



Les opérateurs pourront aussi se montrer attentifs, dans les jours à venir, au Forum économique mondial de Davos, réunion à laquelle participeront notamment plusieurs banquiers centraux.



'La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et pas moins de neuf membres du conseil de la Fed figurent parmi les principaux intervenants', souligne-t-on ainsi chez Kiplink.



Pour l'heure, dans l'actualité des valeurs, Marks & Spencer prend plus de 1% à Londres, après l'annonce d'un investissement de près 480 millions de livres sterling dans des magasins plus grands à travers le Royaume-Uni.



Deutsche Post-DHL gagne 2% et à Francfort, aidé par des propos de Stifel qui maintient sa recommandation 'achat' malgré un objectif de cours abaissé de 60 à 57 euros, l'action demeurant sa valeur préférée ('top pick') dans le secteur de la logistique.



Moncler gagne 1% et superforme ainsi la tendance à Milan, aidé par des commentaires d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 53 à 61 euros sur le titre de la maison de vêtements d'hiver.