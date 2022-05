Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: début de semaine aidé par un indice allemand information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent majoritairement dans le vert ce matin (-0,2% à Paris, mais +0,7% à Londres et +0,5% à Francfort), sur fond d'un indicateur encourageant pour la résistance de l'économie allemande à de nombreux vents contraires.



Le climat des affaires s'améliore un peu en Allemagne, à en croire l'indice Ifo qui atteint 93 en mai, après 91,9 le mois précédent, une progression portée par une meilleure évaluation de la situation actuelle alors que les anticipations restent à peu près stables.



'L'économie allemande se montre résiliente face aux problèmes de l'inflation, des goulots d'étranglements et de la guerre en Ukraine', commente l'institut basé à Munich, ajoutant qu'il 'n'y a pas de signal observable d'une récession'.



'La reprise surprenante du climat des affaires est principalement due à une amélioration de la situation actuelle des affaires dans le secteur des services, qui bénéficie de l'assouplissement des restrictions sanitaires', explique Commerzbank.



'Mais cela ne doit pas cacher que l'industrie continuera probablement à souffrir de la politique chinoise zéro Covid et des problèmes d'approvisionnement liés à la guerre', nuance la banque, qui attend une stagnation du PIB allemand au deuxième trimestre.



Les opérateurs doivent encore prendre connaissance, dans les prochains jours, de l'indice du climat des affaires en France, d'une nouvelle estimation du PIB allemand au premier trimestre et des indices PMI de S&P Global en estimations flash.



Aux Etats-Unis, la semaine verra paraitre, outre l'indice PMI flash, les ventes de logements neuf, les commandes de biens durables, les revenus et dépenses des ménages pour avril, ainsi qu'une nouvelle estimation de la croissance économique.



Dans l'actualité des valeurs, Siemens Gamesa grimpe de 6% à Madrid après l'annonce par Siemens Energy, samedi, d'une OPA volontaire sur les actions du fabricant d'éoliennes qu'il ne détient pas encore, à un prix unitaire de 18,05 euros.





