Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: début de séance signalé en mode attentiste information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 08:29









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans grand changement mercredi matin, l'attention des investisseurs se focalisant toujours sur les Etats-Unis où sont attendues de nouvelles données sur l'inflation.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison fin avril - grignote 18 points à 6554,5 points, annonçant un début de séance en très légère progression.



Le marché parisien avait fini la séance de mardi sur un repli contenu de l'ordre de 0,3% à 6537 points, après avoir perdu jusqu'à 1,7% dans les tous premiers échanges.



Le CAC a réussi à regagner 140 points entre 9h45 et 14h45, passant de 6425 points vers 6570 points, dans le sillage d'une embellie progressive sur le compartiment obligataire.



Sur le marché des taux, les rendements européens à long terme confirment leur mouvement de détente, avec un Bund allemand à 10 ans, véritable référence en Europe, qui se stabilise autour de 0,79%.



L'impulsion donnée par Wall Street n'est pas parvenue à restaurer un courant acheteur, puisque l'inflation américaine a atteint un score inédit de 8,5% annualisé au mois de mars, du jamais vu depuis 1981.



Au coup de cloche final, le Dow Jones accusait un repli de 0,3%, tout comme l'indice Nasdaq Composite.



Les investisseurs devraient donc continuer à adopter des positions prudentes ce mercredi avant la publication des nouveaux indicateurs américains, dont les prix à la production, qui devraient ressortir en hausse de plus de 10% au mois de mars, toujours tirés vers le haut par les coûts de l'énergie.



Le prochain temps fort pour les marchés sera ensuite le conseil des gouverneurs de la BCE, dont les conclusions sont attendues demain.



Les spécialistes n'anticipent aucune prise de décision significative à cette occasion, mais le vocabulaire employé par Christine Lagarde, la présidente de l'institution, sera scruté à la loupe par les investisseurs.



Les intervenants de marché marchés seront par ailleurs très attentifs aux résultats trimestriels de grandes banques américaines (Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo), eux aussi attendus demain.



De manière générale, la saison des résultats sera suivie de près afin de mesurer l'impact de la hausse du coût des matières premières et des salaires sur les bénéfices des sociétés.



Les investisseurs espèrent en particulier être rassurés sur la capacité des entreprises à répercuter la remontée de leurs coûts sur les prix tarifés aux clients.



Alors que le CAC 40 se cherche actuellement une tendance - sans véritablement parvenir à se trouver de direction franche - de bonnes nouvelles pourraient permettre d'entretenir le fragile biais haussier, avec comme premières cibles haussières potentielles les objectifs de 6580, puis 6645 points.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.